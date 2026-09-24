Tartu HLÜ pankrot võib võlakirjaomanikele kalliks maksma minna. “Kogu raha nad loomulikult tagasi ei saa”

Mõned ettevõtted kaasasid Tartu Hoiu-laenuühistu kaudu sadu tuhandeid eurosid, kuid nende sõnul ei saanud nad kogu seda raha kasutada. Nüüd on ühistu pankrotis, ent kohustused võlakirjaomanike ees jäid emitentidele täies mahus. Selle raha lugu võib aga olla keerulisem, kui esmapilgul paistab.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milline skeem võib tähendada, et võlakirjaomanikud ei saa Tartu HLÜ pankroti järel oma raha emitentidelt täies mahus tagasi;

kuidas kommenteerivad Erki Pisuke ja pankrotihaldur Tarmo Peterson investorite võimalusi, tagatiste saatust ning seda, kui suureks võib kahju kujuneda.