Michal: Rail Balticu Tallinna–Pärnu lõik valmib 2032. “Tegemist on finantsiliselt mõistliku otsusega”

Vaatamata teiste poliitikute pingutustele ei ole Soome transpordiministri Lulu Ranne hinnangul nn Talsinki tunneli rajamine realistlik ka järgmise 20 aasta jooksul. Tema hinnangul ei kuulu projekt Soome prioriteetide hulka.
Äripäeva Infopanga analüütiku Sigrid Kõivu sõnul näitab värske bussiettevõtete konkurentsiraport, et inimesed liiguvad juba praegu aktiivselt Balti riikide ja Poola vahel bussiga ning sama nõudlust hakkab tulevikus teenindama ka Rail Baltic.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.