Uus pakendikord pitsitab e-kaupmehi: väikestel turgudel ei tasu enam müüa

Sanmare Trade
'i esindaja Martin Rootsi
tõi näiteks Portugali, kus ettevõttele pakuti volitatud esindaja registreerimise ja aruandluse eest esimesel aastal ligi 1100 euro suurust tasu, millele lisanduvad pakenditasud. Kui riigis tehakse aastas vaid kümmekond müüki, ei ole sellisel turul tegutsemine enam majanduslikult mõistlik. Firma ongi uute nõuete tõttu loobunud müügist neljal-viiel väiksema müügimahuga turul.
Ka Bon Vegan
i juhi Karin Miller
i sõnul mõjutavad uued kohustused juba ettevõtte ekspordistrateegiat. Kui varem oli e-kaubandus hea ja suhteliselt odav viis uue turu katsetamiseks, siis nüüd võivad registreerimis-, aruandlus- ja esindajakohustused muuta selle liiga keeruliseks. Seetõttu on Bon Vegan loobunud e-kaubanduse kaudu müügist näiteks Rootsi ja Iirimaale ning vaatab uutele turgudele minnes taas rohkem traditsioonilise jaekaubanduse poole.
Euroopa Liidu uus pakendimäärus jõustus 12. augustil 2026.
Pakendimääruse mõju üle arutlesid saates "E-kaubanduse areng ja tulevik“ Eesti E-kaubanduse liidu juht Tõnu Väät
, Bon Vegani juht Karin Miller ja Sanmare Trade'i esindaja Martin Rootsi.