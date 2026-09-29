Võlakirjatootluste rekordiline tõus ja mured AI ümber viisid USA börsid miinusesse

USA aktsiaturud lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva mõõdukas miinuses, sest pikema tähtajaga riigivõlakirjade tootluste kiire tõus, süvenevad turvamured tehisintellekti sektori kohal ning järsk tarbijakindluse kukkumine rõhusid investorite meeleolu.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks viisid 30-aastase USA riigivõlakirja tootluse hüpe ja tarbijakindluse järsk kukkumine investorid kaitsepositsioonile;
- kuidas mõjutavad Anthropicu ja OpenAI ümber kerkinud turva- ning väärtusmured tehisintellektisektori aktsiaid ja Föderaalreservi ootusi.