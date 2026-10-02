Arvustus. Kristi Kongi maalib erksate värvidega surmtõsiseid teemasid

Eesti Kunstimuuseumis on juubeliaasta tähistamise üheks oluliseks sündmuseks Kristi Kongi mastaapne ülevaatenäitus “Kromaatiline triiv”. Kumu teatel on see esimene Eesti naiskunstniku isikunäitus Kumu suures saalis. Kui mõnd suurt näitust sel aastal külastada, siis tasub minna kromaatiliselt triivima.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Santa Zukker Kristi Kongi erksaid maale palju tõsisemaks ja sisutihedamaks, kui esmapilgul paistab;
- kuidas avanevad näitusel värvide taga filosoofilised vihjed, Antiik-Kreeka arhitektuur ja vaatajat ebamugavaks tegevad kujundusvõtted.