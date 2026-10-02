Poliitikud: õpetajate koormusest räägime küll, aga laste koormusest mitte

“Ei juhtu tihti, et me Aivariga ühel meelel oleme,” ütles erakondade esindajate debatil Reformikonda esindav Mart Võrklaev isamaalase Aivar Koka mõtte kohta, et laste koormusest räägitakse liiga vähe.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendas Aivar Kokk mõtet, et laste koormusest räägitakse Eestis liiga vähe, ja millist muutust ta pakub huvihariduse arvestamisel;
- miks nõustus Mart Võrklaev Isamaa seisukohaga ning millistes noori puudutavates küsimustes jõudsid erakondade esindajad debatil veel ühisosani.