Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

USA inflatsioon, jaemüük ja suurpankade tulemused annavad uuel nädalal värske pildi sellest, kuidas tuleb Ameerika toime kõrgete intressimääradega. Tehnoloogiaturu jaoks annavad olulise signaali ASML ja TSMC.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised viis sündmust võivad uuel nädalal enim liigutada nii Tallinna börsi kui ka USA ja euroala investorite meeleolu;
- mida võivad USA inflatsioon, suurpankade tulemused ning ASMLi ja TSMC sõnumid öelda intresside ja AI-buumi järgmise sammu kohta.