Erkki Naaris: Exceli rehkendus ei klapi – kas robot siis ei tasu ära?

Robotiseerimise tasuvust ei määra see, mitu inimest robot asendab, vaid see, millise tegeliku majandusliku muutuse robotlahendus konkreetses tootmissüsteemis tekitab, kirjutab puidu kompetentsikeskus TSENTER robootika valdkonna juht Erkki Naaris.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks Erkki Naarise hinnangul ei näita asendatud töötajate arv veel seda, kas robotiseerimine ettevõttele päriselt kasu toob;
- kuidas võib 100 000 euro suurune robotiinvesteering osutuda tasuvamaks just siis, kui ühtegi töökohta ära ei kao.