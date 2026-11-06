USA töötururaport üllatas pärast börsikrahhi, aktsiaturg otsib tasakaalu

Eelmise aasta sügisel kallinesid kvantaktsiad sellise hooga, et Rahakratt jõudis neid ühe kuu jooksul nii osta kui ka osa suure kasumiga müüa ning Raivo Hein otsustas seevastu kõik aktsiad alles hoida. Nüüd on tuntumate kvantettevõtete aktsiahinnad tippudest 65–81% allpool ning mõlemad investorid kahjumis.