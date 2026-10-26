Tesla murdis tehnoloogiaseitsmiku varjust välja ja sööstis oktoobri võitjaks

Tesla aktsia näitas esmaspäeval võimsat tõusu, jättes ülejäänud Magnificent Seveni ehk USA seitsme suurima tehnoloogiaettevõtte aktsiad kaugele seljataha. Kui suurema osa käesolevast aastast on Tesla olnud grupi nõrgim lüli, siis oktoobris on elektriautotootja näidanud võimsat sööstu.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: mis signaali annab Tesla läbimurre 386 dollari tasemest ja miks peavad kauplejad seda tõusutrendi jaoks võtmetähtsusega märgiks;

kuidas kommenteeris Elon Musk Tesla ja SpaceX-i võimaliku tehingu mõju ning miks seostatakse seda aktsia järgmise võimaliku sihiga.