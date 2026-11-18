Nvidia oodatust tugevamad kvartalitulemused on muutnud järsult odavnenud aktsia Eesti finantsekspertide silmis atraktiivseks, kuid Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni ja SEB finantsturgude riskikonsultant Erik Laur hoiatavad, et ettevõtte väljavaateid varjutavad endiselt tõsised riskid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste riskide tõttu ei pea Kristjan Hänni ja Erik Laur Nvidia tugevaid tulemusi veel piisavaks, et aktsia kiirelt taastuks;
- miks peavad Eesti finantseksperdid Nvidia järsku hinnalangust võimalikuks ostukohaks ja mis võiks aktsiale uue tõuke anda.