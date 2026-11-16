Wall Street alustas uut nädalat järsu langusega. Investorid valmistuvad tehisintellekti sektori jaoks otsustavateks sündmusteks – teisipäevasteks Nvidia majandustulemusteks ja neljapäeval oodatavaks Anthropicu rekordiliseks börsidebüüdiks. Müügisurvet süvendasid ka USA suurpankade äppide töökatkestused ning toornafta odavnemine.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas võivad Nvidia tulemused ja Jensen Huangi ümber puhkenud segadus mõjutada kogu tehisintellekti sektori järgmisi samme;
- miks peavad investorid Anthropicu börsidebüüti ja USA suurpankade tõrkeid nädalat kujundavateks riskideks.