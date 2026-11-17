Pärast Venemaa piiripunktide sulgemist peavad paljud Eesti ettevõtted äritegevuse ümber korraldama, mõnel tuleb ilmselt aga firma kinni panna. “Minu ärist pole praktiliselt midagi alles. Ongi kõik. Aitäh meie valitsusele,“ ütleb üks ettevõtja.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised Eesti vedajad ja kaupmehed peavad pärast piirangute karmistumist oma ärimudelit kõige kiiremini ümber tegema;
- kuidas kirjeldavad Igor Rabtsevitš ja Julia Gerasõmiva Venemaa-suuna hääbumist ning milliseid uusi sihte ettevõtted nüüd otsivad.