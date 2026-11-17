Hooldekodu vaba koht ei tähenda alati dementsusega eakale sobivat keskkonda. "Mehe kõrvale otsime ikka meest"
Dementsusega inimese hooldekodukoha ooteaega ei saa üheselt hinnata: mõni inimene pääseb teenusele kohe pärast koha vabanemist, teisel tuleb oodata sobiva osakonna või toa leidmist, selgitas Südamekodude tegevjuht Keiu Talve.
Hooldekodud saadavad dementseid ja keerulise käitumisega eakaid tihti haiglasse ja see toob lisakoormuse sotsiaaltöötajatele ja haiglatele, rääkis Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu-Alaküla Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Eestis võiks kujuneda tavaks, et edukas ettevõte valib mõne vähem silmapaistva haigusühingu ja toetab seda kasvõi mõned aastad, kirjutab Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühingu juhatuse liige ja omanimelise fondi looja Janno Puusepp.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.