LHV Ühendkuningriigi tütarpanga oodatust suuremate laenude allahindluste taga on mõned konkreetsed laenud, mille puhul on tulnud suuremaid provisjone teha. LHV Groupi juhi Mihkel Torimi sõnul ei ole tegemist kogu laenuportfelli puudutava probleemiga ning Briti pangal pole seni realiseerunud ühtegi laenukahjumit.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millest Mihkel Torimi sõnul LHV Briti panga oodatust suuremad allahindlused tegelikult tulenesid ja miks ei pea ta seda kogu portfelli mureks;

kuidas hinnata provisjonide mõju panga kasumile ning mida näitavad Briti panga laenukasv, tagatised ja riskinäitajad edasise kohta.