Teisipäeva õhtul kolmanda kvartali majandustulemused avaldava Nvidia investorid ootavad kinnitust ettevõtte kiire kasvu jätkumisele, kuid vähemalt sama palju küsimusi tekitab pikaaegse tegevjuhi Jensen Huangi lahkumine ja edasine strateegia.
AI-kiipide tootja Nvidia müüs kolmandas kvartalis 56% oma osalusest Soome telekommunikatsioonihiius Nokias, kasutades ära aktsia varasemat järsku hinnatõusu. Nokia aktsia kukkus teisipäeval Helsingi börsil üle 4%.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.