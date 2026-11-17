Teisipäeva õhtul kolmanda kvartali majandustulemused avaldava Nvidia investorid ootavad kinnitust ettevõtte kiire kasvu jätkumisele, kuid vähemalt sama palju küsimusi tekitab pikaaegse tegevjuhi Jensen Huangi lahkumine ja edasine strateegia.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid vastuseid ootavad investorid Nvidia tulemustest lisaks kvartalinumbritele ja kuidas kommenteeris olukorda Christian Kongsted;
- miks peavad analüütikud Jensen Huangi lahkumist ja Colette Kressi järgmisi samme Nvidia pika vaate jaoks otsustavaks.