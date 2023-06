Võlakirjad pakuvad kriisis leevendust ... aga ähvardavad ka investori kõigest ilma jätta

Üheks valusaks õppetunniks võlakirjainvestoritele oli Credit Suisse, mis kandis maha 17 miljardi dollari jagu võlga. Kuigi ka aktsionärid kaotasid suure osa oma rahast, jäi neile midagi siiski kätte. Pildil Credit Suisse'i aktsionäride koosolek 2023. aasta aprillis. Foto: AP/Scanpix

Eelmine nädal näitas, et keskpangad on endiselt hawkish ja intressimäärade alandamisest pole isegi juttu. Samas on turud aasta algusest saadik just selles lootuses elanud. Ja ometi ei ole see peatanud aktsiate tõusu, mis paneb mõtlema, kas praegune tõusuturg on õigustatud ning kas peaks ehk rohkem vaatama võlakirjade poole?

On selge, et mida kõrgemad on intressimäärad, seda lähemal on nende tipp. Küsimus on aga selles, kes annab varem alla – kas keskpangad või majandus. Eelmisel nädalal näitasid nii Föderaalreserv kui ka Euroopa Keskpank, et nad on endiselt agressiivsed. Majandus on hakanud jahtuma ning mõnes suures ja olulises riigis, näiteks Saksamaal, on juba jõutud ka majanduslangusesse.