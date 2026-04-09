Legend õpetab võitma turge ja kasiinosid

Ta on samuti mees, kes väidetavalt mõtles kümmekond aastat enne majandusnobelisti Myron Scholesi ja tema kaasmõtlejat Fischer Blacki välja optsioonide hinnastamismudeli, mis on praegu tuntud Black-Scholesi mudelina. Kuid mudeli avaldamine ja selle oma nimele saamine polnud asi, mis paelunuks Thorpi. Teda huvitas pigem see, et ta sai selle valemiga endale ja oma klientidele raha teha, seni kuni teised seda ei teadnud.

Mõni hasartmängijagi teab ehk Thorpi. Mehena, kes kasiinod Blackjackis ehk 21s üle mängis ning sundis noid kaartide jagamisel mitut pakki kasutama. Tema kaardiloendus- ja panustamismeetodid annavad tänapäevalgi mängijale keskmisest paremad šansid selle mänguga raha võita.

Arvutiajaloo huvilistele on Ed Thorp aga mees, kes ehitas koos Claude Shannoniga kantava arvuti aastal 1985. Ajal, mil turule olid ilmunud alles lauaarvutid ning käekella abil autoarvutiga suhtlev Michael “Knight Rider” Knight oli vaid Hollywoodi fantaasia vili. Loomulikult käis Thorp oma kantava arvutiga ei kuskil mujal kui kasiinos, kus ta üritas üle trumbata ruletti.

Mida on vaja turule ärategemiseks: 1. Saage varakult head infot. Kuidas teada, kas teie info on piisavalt hea või piisavalt varajane? Kui te pole kindel, siis see ilmselt polegi seda. 2. Olge distsiplineeritud ratsionaalne investor. Järgige loogikat ja analüüsi, mitte müügijutte, tujusid või emotsioone. Eeldage, et teil on eelis vaid siis, kui te suudate kõikidest vastuväidetest hoolimata seda ratsionaalselt tõestada. Ärge mängige, kui te pole just ülimalt kindel, et teil on eelis. Nagu Buffett ütles: “Löö vaid siis, kui oled tabamises kindel.“ 3. Leidke teistest parem analüüsimeetod. Need, mida olete näinud mulle kasu toovat, on statistiline arbitraaž, konverteeritavad riskihajutustehingud, Black-Scholesi valem ja Blackjackis kaardiloendamine. Muud võidustrateegiad hõlmavad endas väheste andekate tehtud kõrgeima taseme analüüsi ja paremate riskifondide meetodeid. 4. Kui on teada, et väärtpaberid on valesti hinnastatud, kipuvad inimesed seda ära kasutama ja nende kauplemine kipub vale hinnastamist lõpetama. See tähendab, et varaseimad kauplejad saavad suurima tulu ja nende jätkuv kauplemine kipub vale hinnastamist vähendama või kaotama. Kui olete võimaluse leidnud, siis investeerige enne rahvamassi. Allikas: Edward O. Thorpi “Võitja igal turul“

Kaardilugemise nipid ja arbitraaž

Vaid üks saavutus teeb mõnest inimesest legendi, Thorpil on saavutusi aga hulgi ning see siin on vaid piiratud loetelu. Niisiis peaks igaüht, olgu investorit või mängurit, huvitama, mida Thorp’il öelda on.

Siinkohal tulebki appi äsjailmunud Thorp’i mälestusteraamat “Võitja igal turul” . Tänavu augustis 94aastaseks saav legend jagab selles hulgaliselt näpunäiteid ja õpetussõnu. Näiteks leiab sealt sellesama lihtsa kaardilugemismeetodi, mis võimaldab Blackjacki lauas oma šansse maja vastu mängides võrdsemaks saada.

Investoreid õpetab Thorp aga peamiselt raha mitte kaotama. Sellal, kui finantsturud uperpalle tegid ja aktsiate kiire langus teiste riskifondide tootlust räsis, purjetas Thorpi Princeton Newport Partnersi nimeline fondihaldur uhkelt vastutuult, teenides oma asutajale ja osanikele viisaka kasumi.

Küsite, et kuidas? Kaks märksõna: riskihaldus ja arbitraaž. Detailsemaks kirjelduseks peab aga juba raamatut ise lugema.