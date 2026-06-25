Microni hoog püsib, kuid iga pidu saab kord läbi

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miks peab autor Microni supertsüklit jätkuvalt elujõuliseks, kuigi aktsia on juba järsult rallinud;

kuidas kommenteeris Apple’i juht Tim Cook mäluturu erakordset olukorda ja mida see investorile tähendab;