Microni hoog püsib, kuid iga pidu saab kord läbi

Ehkki jaanipäeval üle lõkke hüpates oli meel kerge ja kõht šašlõkist pungil, muretsesin ikkagi pühi lõpetavate Microni kvartalitulemuste pärast. Asjata. Ettevõtte tulemused kinnitasid, et Micron on alles supertsükli keskel ning börsitoimetuse ennustatud 50protsendist langust
ei paista veel kusagilt.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks peab autor Microni supertsüklit jätkuvalt elujõuliseks, kuigi aktsia on juba järsult rallinud;
- kuidas kommenteeris Apple’i juht Tim Cook mäluturu erakordset olukorda ja mida see investorile tähendab;