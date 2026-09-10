Tehtud! Artea panga sain müüdud 33 tehinguga

Mullu oktoobris ligi 7000 euro eest Artea Bankase aktsiaid ostes ütlesin, et tegu on lühiajalise spekulatiivse panusega Leedu pensionireformile. Paika seatud teesid on nüüdseks täitunud, mistõttu otsustasin aktsiad müüki panna.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.