Tagasi 21.10.25, 12:15 Annika Arras: Isamaa poliitteater võib venida Kuni Urmas Reinsalu juhib Isamaad, näeme pealinnas veel mitu nädalat poliitteatrit enne, kui sünnib otsus, kellega erakond koalitsiooni astub, rääkis Miltton New Nordicsi tegevjuht Annika Arras.

Foto: Andras Kralla

Tallinnas on pärast kohalikke valimisi kaks võimalikku stsenaariumi: kas Keskerakond ja Isamaa teevad koostööd või sünnib nelikliit Keskerakonna vastu. Arrase hinnangul tahab Mihhail Kõlvart kindlasti võimule pääseda. Tõenäoliselt on ta andnud ka palju lubadusi, sest ootused olid suured, märkis ta.