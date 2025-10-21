Annika Arras: Isamaa poliitteater võib venida

Tallinnas on pärast kohalikke valimisi kaks võimalikku stsenaariumi: kas Keskerakond ja Isamaa teevad koostööd või sünnib nelikliit Keskerakonna vastu. Arrase hinnangul tahab Mihhail Kõlvart kindlasti võimule pääseda. Tõenäoliselt on ta andnud ka palju lubadusi, sest ootused olid suured, märkis ta.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Tartus tegid kohalikel valimistel suurepärase tulemuse esimest korda Isamaa ridades kandideerinud skandaalsed noorpoliitikud Kris Kärner ja Sandra Laur, kellele erakonnakaaslasel Parvel Pruunsillal jagub kiidusõnu, ent kelle kätesse Neinar Seli riigi tulevikku ei usalda.
Värskelt kohalikel valimistel eduka tulemuse teinud Keskerakonda soosib mitu ettevõtjat, sealhulgas Isamaa suurtoetaja ja erakonna liige Parvel Pruunsild. Kas pealinnas sünnib ka uus võimuliit eesotsas keskparteiga, on veel lahtine.
Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project kuulutas välja oma võlakirjaprogrammi viienda emissiooni, pakkudes investoritele tagatud võlakirjadega 10% aastaintressi poolaastaste kupongimaksetega. Ärikeskuse ehitus on nüüdseks ületanud poole teekonnast ning ka vajalikust finantseeringust on pool kaasatud. Emissioonist laekuvat raha kasutatakse eelkõige olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning ehitustööde rahastamiseks.