EISi õigel teel varitsevad kaks ohtu

Eesti ettevõtlustoetuste süsteem lakkab harjumuspäraseks saanud kujul olemast. Nüüd tuleb hoolitseda selle eest, et toetused ja käendused hakkavad ikka õigesse kohta minema ning et ettevõtjate pealekasv ei jääks kängu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) pani paika järgmise kolme aasta eesmärgid ja strateegia: Eesti majandusse suunatakse 1,8 miljardit eurot ning ettevõtetele pakutavate teenuste arv väheneb neli korda.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.