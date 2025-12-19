EISi õigel teel varitsevad kaks ohtu

Eesti ettevõtlustoetuste süsteem lakkab harjumuspäraseks saanud kujul olemast. Nüüd tuleb hoolitseda selle eest, et toetused ja käendused hakkavad ikka õigesse kohta minema ning et ettevõtjate pealekasv ei jääks kängu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.