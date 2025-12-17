EISis algas suur lammutamine. “Ettevõtted on jäänud meist sõltuvusse”
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) pani paika järgmise kolme aasta eesmärgid ja strateegia: Eesti majandusse suunatakse 1,8 miljardit eurot ning ettevõtetele pakutavate teenuste arv väheneb neli korda.
Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul on Ukrainas turgu ka Eesti ettevõtetele. Riigil on sõja tõttu suur vajadus kaitsetööstuse lahenduste, IT-teenuste ja energiataristu taastajate järele, rääkis Keldo Äripäeva raadiohommikus.
Töötukassa juht Gert Tiivas loodab, et umbes 160 töötajat, kelle ta koondab, jõuavad kohe tagasi tööturule. Tõnismäe kontor ei jää ilmselt ainsaks, mis suletakse, kuna töötukassa suunab füüsilist kontakti ihkavad inimesed internetti.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.