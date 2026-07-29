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Me ei jaga Marat Kasparovi tagurlikke vaateid naiste kohta

Marat Kasparovi Investeerimisfestivali sõnavõtul pole kohta Äripäeva väärtusruumis. Küll aga ei saa korraldajate suunas tulnud kriitika ebaõiglase osa kohta vastamata jätta, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Me ei jaga Marat Kasparovi tagurlikke vaateid naiste kohta
  • Foto: Anti Veermaa
Marat Kasparovi sõnavõtt ei kuulu Äripäeva väärtusruumi – see on avaldus, mille oleksime pidanud kohe pärast Investeerimisfestivali ettekannet tegema. Sotsiaalmeedias levib viimaste päevade jooksul arusaadav kriitika, miks esiteks naisi alavääristav sõnavõtt üldse lavale sai ja miks korraldajate reaktsioon lahjaks jäi.
Investeerimisfestivali tiim on avaldanud detailsema selgituse, mis juhtus ja mida tulevikus selle õppetunni pealt teisiti teeme. Seda saate lugeda siit.
Mõni küsiks, miks see teema alles nüüd, mitu nädalat hiljem üles kerkis. Kuid mõistame, et on suvi, puhkuste aeg ning tihtipeale võtab häiriva kogemuse seedimine ja sõnastamine ka oma aja. Ka meie enda toimetuse sees.
Elame ja õpime
On aga ebaaus väita, nagu Investeerimisfestivali tiim ja Äripäeva toimetus mitte midagi teinud ei oleks – Kasparovi seisukohti kritiseeriti nii festivali ajal lavalt kui sellele järgnenud toimetuse koosolekul. Tagantjärele näeme, et ilmselgelt hindasime teema temperatuuri valesti ja väliskommunikatsioonist jäi väheseks.
Aga jätke palun laval modereerinud Jana Palm rahule – vaid vähestel inimestel on võime ootamatult käest ära läinud olukorda absoluutselt elegantselt lahendada. Jana seisis Kasparovi ülesõitvale stiilile vaatamata vankumatult naiste eest. Teine moderaator Juhan Lang, kes küll sõnavõttu kahjuks ebaõnnestunud huumoriga deeskaleerida üritas, juhtis esinemise järgselt vildakatele väidetele korduvalt eraldi tähelepanu ja veab nüüdseks eest, et Investeerimisfestivali korraldustiim juhtunust õpiks ning et meil oleksid tulevikus täpsemad juhised, kuidas käituda.
Osadele on hambusse jäänud, et Äripäev Kasparovi ettekannet refereeris. Ajakirjandus peab ikkagi rääkima asjadest, nagu nad on. Sestap oli meie toimetuslik otsus Kasparovi jutt avaldada ilma ühtegi teemat kõrvale jätmata, samal ajal tema misogüünsetele väljaütlemistele eraldi tähelepanu pööramist vältides. Mõistame, et osa kogukonnast ootas meilt teistsugust reaktsiooni. Täna teeksime teisiti.
Miks see teema nii tähtis on?
Eks meieni on jõudnud ka arvamusi, et miks te lollile jutule üldse reageerite. Kõrvaltvaatajal on seda lihtne öelda, kuid investeerimisega tegelevad naised näevad igapäevaselt, kuidas see maastik on endiselt patriarhaalne (Kasparovi jutt on ehe näide sellest). Maailm teeb naiste õiguste osas parajat vähikäiku. Poleks Andrew Tate’i, abordiõiguse piiramist ja muud jama, saaks selle jutu tõesti ainult lolliks mitte midagi mõjutavaks arvamuseks tembeldada. Tänases olukorras väita, et Kasparovi sõnadele reageerinud inimeste tunded pole olulised, oleks aga lihtsalt vale.
Äripäev on liberaalne väljaanne ja kes meie tegemisi jälgib, teab, et seisame vankumatult võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste eest. Marat Kasparovi väljaöeldu ei kuulu meie väärtusruumi mitte ühtegi pidi. Jagame hoopis maailma edukaima investori Warren Buffetti seisukohta, et naisteta on investeerimis- ja ärimaailmas maailmas pool talentidest puudu. Sestap vaatame ka igal Investeerimisfestivalil ekstra, et investoritest naiste kogemused esindatud oleks.
Muidugi ei saa väärtused jääda vaid sõnade tasandile, nende jõustamine nõuab pidevaid tegusid ja operatiivset sekkumist. See on õppetund, mille juhtunust kaasa võtame.
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