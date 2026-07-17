Investeerimisfestivali pärlid: ausalt vigadest rääkimine tõusis uueks valuutaks

Investeerimisfestivali keskmesse ei tõusnud tänavu mitte ainult suured võidud, vaid ka tehtud vead – investorid ja ettevõtjad rääkisid avameelselt rahakaotustest, valedest otsustest ja hetkedest, kus tuli õppida läbi ebaõnnestumise.
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- kuidas selgitas Kristjan Liivamägi, miks suur portfell ei pruugi päästa, kui elus kaob tasakaal;
- milliseid õppetunde tõi Martin Sokk Lightyeari kiirest kasvust, kriisidest ja fookuse leidmisest;