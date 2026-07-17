Investeerimisfestivali pärlid: ausalt vigadest rääkimine tõusis uueks valuutaks

Investeerimine paistab kõrvalt palju efektsem, kui see tegelikult on, ütleb maailma suurimas riskifondis Bridgewater töötanud Paul Podolsky. Tema sõnul on filmis raha puudutava loo põnevaks tegemiseks vaja armulugu või seda, et keegi sureks, ent tegelikkus on üllatavalt teistsugune.