Hea juhi 5 omadust

Head juhid on positiivse suhtumisega ja malbed ning hoiavad oma eraelu korras, kirjutab LearnVesti asutaja ning raamatu "Financially Fearless" autor Alexa von Tobel.

Osa omadusi on kaasa sündinud, osa õpitud. Kõik on väga tähtsad.

Ma olen koostööd teinud paljude heade juhtidega. Tegelen ingelinvesteeringute ja nõustamisega ning kohtun suurepäraste tegevjuhtidega iga päev. Kõik see on teinud mulle ühe asja selgeks – talendikatel juhtidel on teatud võtmeomadused, mis aitavad neil edukad olla.

1. Positiivsus

Positiivsed ja energilised inimesed on teiste jaoks atraktiivsed. Ma ärkan hommikul vara, panen ennast riidesse ning mis kõige tähtsam, näitan head suhtumist. Juhtide puhul on tähtis just suhtumine.

Päeva lõpuks teevad juhist juhi inimesed, kes teda järgivad. Kui sul ei ole positiivset energiat ja visiooni, siis on sul ka vähe järgijaid. Mesi meelitab kärbseid ligi.

2. Tagasihoidlikkus ja malbus

Noorematel ettevõtjatel on raske tunnistada, et neil ei ole vastuseid kõigile küsimustele. Kui sa saad endaga järjest paremaks sõbraks, siis on sul mugavam ka tunnistada, et sul ei ole kõiki vastuseid. Mitte kellelgi pole kõik vastused olemas.

Parim viis, kuidas midagi saavutada, on leida inimesed, kes on sinust targemad. Seejärel tuleb nendelt õppida. Maailm muutub väga kiiresti. Eeldada, et sa tead kõike või saad kõigest aru, on naeruväärne. Mida varem suudad tunnistada, et sul ei ole kõik teada, seda parem.

3. Kohandumisvõime

Juhina tuleb sul kindlasti ette väljakutseid – ka Elon Musk pole nendest pääsenud.

Kaks nädalat pärast minu esimese lapse sündi kohtusin nõustajaga, kellega rääkisime lapse arengust. Nõustaja küsis inimeste käest, milline on tähtsaim oskus, mida lapsele õpetada. Peaagu kõik vastasid, et lapsel tuleks arendada kohandumisvõimet. Sama kehtib ka ettevõtjate kohta.

Sind surutakse maad ligi väga tihti, püsti tõusmisel aidatakse vähem. Kui sul on oskus asju mitte personaalselt võtta ning sisemist kriitikat vältida, oled heas seisus. Sa pead olema enesekindel ka ajal, mil asjad ei lähe sinu äris kõige paremini.

Samas ei peaks sellega üle pingutama. Kui sul läheb midagi viltu, siis on sul vaja ka tagasihoidlikkust ja malbust. Pead endalt küsima, mida ma valesti tegin? Miks see asi ei tööta? Enne uuesti alustamist saad läbikukkumisest õppida.

4. Visioon

Üks asi on omada ideed. Sa pead oskama ideed massidele maha müüa – seda nii sotsiaalmeedias, blogis, meeskonna kohtumisel, investoritele või ajakirjandusele.

Eduka juhi üks suuremaid töid on pidev suhtlus – sa pead rääkima, mida sa teed, kuhu sa suundud ja miks. Kui sinu avaliku esinemise oskused on kehvad, siis tuleb neid arendada.

5. Enda eest hoolitsemine

Suurepärased juhid suudavad oma tegevust juhtida. Sain juba varakult teada, et kui sa ennast juhtida ei suuda, siis sa ei suuda juhtida ka teisi.

Hoia endal silm peal. Sa pead aru saama, millal oled väga väsinud, magamata või treenimata. Kindlasti tuleb silm peal hoida ka eraelul. Leia aega endaga tegelemiseks. Sul ei saa olla positiivsust, energiat, kohandumisvõimet, tagasihoidlikkust ja visiooni, kui personaalselt oled hädas.