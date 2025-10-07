Tagasi ST 07.10.25, 17:41 Eleving Group kaasab kuni 250 miljonit vähemalt 9,5% intressiga Eleving Group kuulutas välja uute tagatud eelisvõlakirjade avaliku pakkumise intressimääraga vähemalt 9,5% aastas. Frankfurdi ja Riia börsidel noteeritud rahvusvaheline fintech-ettevõte Eleving Group toob turule tagatud võlakirjad eesmärgiga kaasata kuni 250 miljonit eurot.

6. oktoobrist kuni 17. oktoobrini saavad ettevõtte võlakirju osta investorid Leedust, Lätist, Eestist ja Saksamaalt. Samal ajal saavad Eleving Groupi 2021/2026 võlakirjade olemasolevad omanikud vahetada oma võlakirjad uute vastu kuni 15. oktoobrini.

Ühe võlakirja nimiväärtuseks määratud 1000 eurot, tähtaeg on viis aastat alates emiteerimise kuupäevast ning nende võlakirjade aastane intressimäär on vähemalt 9,5% ja maksimaalselt 10,75%. Lõplik intressimäär määratakse ja tehakse teatavaks 17. oktoobril.

"Eelmisel aastal viisime edukalt lõpule esmase avaliku pakkumise (IPO) ja viimati saime Fitch Ratingsilt reitingu tõstmise, tänu saavutatud headele majandustulemustele. Oleme tugevamad kui kunagi varem ja käivitame seni suurima võlakirjapakkumise – plaanime emiteerida kuni 250 miljoni euro väärtuses tagatud võlakirju. Selle emissiooniga on meie eesmärk refinantseerida 150 miljonit eurot ja kaasata kuni 100 miljonit eurot lisakapitali edasiseks kasvuks. Usume, et pakutav on praegustes turutingimustes äärmiselt konkurentsivõimeline ja atraktiivne. Seetõttu kutsun olemasolevaid võlakirjaomanikke vahetuses osalema ja uusi investoreid kasutama võimalust osta uusi võlakirju," ütles Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.

Eleving Group emiteerib võlakirju , mis on tagatud ettevõtte varadega – näiteks laenuportfell, pangakontol olev sularaha, kaubamärgid, tütarettevõtete aktsiad ja muu vara.

Kauplemine võlakirjadega hakkab eeldatavasti 24. oktoobril 2025 või sellele lähedasel kuupäeval Frankfurdi börsi reguleeritud turul ja Nasdaq Baltikumi reguleeritud turul.

Head majandustulemused

Eleving Groupi selle aasta esimese poolaasta käive oli 117,5 miljoni eurot. Seda on 10,8% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli 2025. aasta I poolaastal 45,3 miljonit eurot ja puhaskasum ulatus 15,2 miljoni euroni.

"Lõpetasime selle aasta esimese poolaasta väga heade tulemustega – väljastasime olemasolevatele ja uutele klientidele 200,1 miljonit eurot. See on rekordiline maht. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil laenude maht ulatus 167,0 miljoni euroni. Kasv on 19,8%," lisas Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius, lisades, et selle aasta teises pooles jätkab ettevõte oma kasvuplaani elluviimist, laiendades strateegiliselt klientidele pakutavate teenuste valikut.

Aruandeperioodil registreeriti müügitulu kasv kõigis tootegruppides. Traditsiooniliste sõidukite finantseerimise toodete tulud ulatusid selle aasta esimese kuue kuuga 38,2 miljoni euroni. Seda on 5,2% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Paindlike ja tellimuspõhiste toodete müügitulu kasvas selle aasta esimesel poolel 17,5%, ulatudes 27,5 miljoni euroni. Euro. Samal ajal ulatus tarbimiskrediidi tulu aruandeperioodil 51,8 miljoni euroni. ehk 11,9% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Käesoleva aasta teise kvartali lõpus oli Eleving Groupi laenuportfell 375,3 miljonit eurot. Seda on 9,3% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, mil see ulatus 343,5 miljoni euroni.

Kui palju saab teenida ja kuidas pakkumises osaleda?

Kui intressimääraks kujuneb minimaalne 9,5% ning investeerid 10 000 €, on sinu aastaseks intressituluks 950 €, mis teeb viie aasta peale 4750 €. Pakkumisest saavad osa võtta Baltimaade ja Saksamaa kodanikest investorid. Eestis saab investeerida läbi suuremate pankade iseteeninduskeskkondade, vajalik on väärtpaberikonto olemasolu. Võlakirju saab märkida kuni 17.10.25 kl 14:00.

Lisainfo, prospekti ja juhised märkimiseks leiad: Veebileht: www.eleving.com/invest/ee

E-post: [email protected]

Prospekt ja tingimused on kättesaadavad eesti, läti, leedu, saksa ja inglise keeles

Käesolev materjal on esitatud teavitamise eesmärgil ega kujuta endast investeerimisnõustamist. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvuge prospektiga ja konsulteerige vajaduse korral finantsnõustajaga.

Pakkumise info: Intressimäär: vähemalt 9,5% aastas (lõplik määr fikseeritakse 17. oktoobril)

Pakkumise maht: kuni 250 miljonit eurot

Tähtaeg: 5 aastat (oktoober 2030)

Intressimaksed: kaks korda aastas

Minimaalne investeering: 1000 €

ISIN: XS3167361651

Võlakirju saab märkida kuni 17.10.25 kl 14:00.

