Tallink müüs konkurendile kaubalaeva

Sel kevadel hüppeliselt kaubaveopiletite hinda tõstnud Tallink kaotab konkurentidele turuosa, sest ühe otsa pileti hind on keskmiselt 80 eurot kallim ning autovedajad väldivad igal võimalusel Tallinki laevu.
Prestiižsete kinnisvaraprojektide arendaja, puitmööbli tootja ja tarnija LHM ettevõtete grupp emiteerib 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille vahendid eraldatakse laienemiseks Ameerika Ühendriikides ja Norras. Ettevõte juba alustas Ameerika turul oma esimese mägimaja projektiga, eesmärgiga korrata Skandinaavias saavutatud edu. Täna algas 3,5 miljoni euro väärtuses digitaalsete võlakirjade esimene jaotusetapp. See on esimene seda tüüpi emissioon Balti riikides.