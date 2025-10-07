Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,12%292,76
  • OMX Riga−0,29%908,27
  • OMX Tallinn−0,36%1 944,2
  • OMX Vilnius0,4%1 253,13
  • S&P 5000,00%6 740,28
  • DOW 300,00%46 694,97
  • Nasdaq 0,71%22 941,67
  • FTSE 1000,24%9 501,92
  • Nikkei 2250,01%47 950,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,71
  • OMX Baltic0,12%292,76
  • OMX Riga−0,29%908,27
  • OMX Tallinn−0,36%1 944,2
  • OMX Vilnius0,4%1 253,13
  • S&P 5000,00%6 740,28
  • DOW 300,00%46 694,97
  • Nasdaq 0,71%22 941,67
  • FTSE 1000,24%9 501,92
  • Nikkei 2250,01%47 950,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,71
  • PRO
  • 07.10.25, 15:53

VIDEO: Marko Oolo põhimõtted jõukuse säilitamiseks ja kasvatamiseks

Üle 11 aasta investori teekonda käinud Marko Oolo jagas aasta alguses investor Toomase konverentsil oma põhimõtteid, kuidas jõukust ehitada, säilitada ja ka edasi anda.
Riskikapitalifondi Superangel partner Marko Oolo.
  • Riskikapitalifondi Superangel partner Marko Oolo.
  • Foto: Raul Mee
Kokku võttis Marko Oolo publiku ees lahti kümme põhimõtet.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • PRO
Videod
  • 06.10.25, 19:00
VIDEO: 5 nippi, kuidas panna meeskond ideid genereerima ja ellu viima
“Väga hästi toimivad meeskonnad nügivad üksteist päris palju.”
Juht saab olla samal ajal toetav ning ärieesmärkide ära tegemise suhtes väga nõudlik, ütles koolitaja, mentor ja coach Kristjan Rotenberg.
  • PRO
Videod
  • 25.11.23, 06:00
Vaata intervjuud: ettevõtja Ivar Vendelin avab suuräri telgitaguseid
Suurettevõtja Ivar Vendelin rääkis septembris Äriplaani konverentsil investeerimisfirma MM Grupp plaanidest algavaks majandusaastaks.
  • PRO
Videod
  • 06.10.24, 13:00
Astlanda omanik: poliitiline risk on Eestis kõige suurem
Astlanda Ehituse üks omanikke Jaanus Otsa kritiseeris teravalt Äriplaani konverentsil nii Riigi Kinnisvara ASi, Tallinna linnavalitsust kui ka pealinna liikluskorraldust ning leidis, et laiemas plaanis on praegu just poliitika ettevõtja jaoks suurim risk.
  • PRO
Videod
  • 02.02.25, 14:00
VIDEO: kuidas hirme ületada? Kolm ajuteaduse nippi juhtidele
Selleks, et saada julgemaks, on vaja kõigepealt oma mustrid lahti muukida, õpetab psühholoog ja juhtimisnõustaja Eva-Maria Kangro.
  • ST
Sisuturundus
  • 07.10.25, 11:13
​​Sina valid! Kellest saab Eesti ihaldusväärseim tööandja?
Kui ettevõtteid hinnatakse sageli käibe või kasumi järgi, siis CVKeskus.ee iga-aastane „Eesti ihaldusväärseim tööandja“ uuring annab hääle hoopis töötajatele. Mis muudab ühe ettevõtte nende silmis tõeliselt ihaldusväärseks? Kas see on töökoht, kus makstakse head palka? Või hoopis paik, kus väärtustatakse sõbralikku õhkkonda ja paindlikku töökorraldust?

Hetkel kuum

Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
Suur lugu
  • 06.10.25, 06:00
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Uudised
  • 06.10.25, 08:00
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Inbanki tegevjuhi Priit Põldoja sõnul toetavad kaasatud võlakirjad panga strateegia elluviimist kõigil viiel turul.
Börsiuudised
  • 06.10.25, 08:24
Inbanki võlakirjad märgiti neljakordselt üle
“Majandusolukord on jätkuvalt pingeline ning IT-turul valitseb äraootav meeleolu,” märkis Uptime’i suuromanik ja tegevjuht Eero Tohver.
Majandustulemused
  • 06.10.25, 11:08
Eesti üks suuremaid IT-firmasid maksab mitu miljonit dividendiks: oli raske, aga edukas aasta
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Uudised
  • 06.10.25, 16:12
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
AMD aktsia hind kasvas esmaspäevasel eelturul üle 30%, ületades 220 dollarit.
Börsiuudised
  • 06.10.25, 17:00
OpenAI leping pani AMD aktsia püstloodis tõusma
LHM mägimaja projekt.
  • ST
Sisuturundus
  • 07.10.25, 11:23
LHM ettevõtete grupp annab välja 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille aastane intressimäär on 8,5%.
Estem Tehnikakaubad OÜ on 1992. aastast tegelenud metsa- ja aiatehnika müügi, hoolduse ja remondiga. Edaspidi jätkatakse e-poega.
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
Juba kevadel alanud tööd, mille käigus ehitati mitmele Rakvere ringtee ringristmikule otsepääs pikkade veoste, nagu näiteks tuulikulabade, ohutuks veoks, ei ole ikka veel lõpule jõudnud ja juba nädalaid ei ole ka töömehi nähtud.
Transpordiamet venitab teetööde tähtaegu
Suure tähelepanu all arenenud Eesti kaitsetööstusettevõte Frankenburg Technologies paneb Pärnumaal püsti oma tootmise. Ettevõtet veab endine kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.
Pärnumaa kaitsetööstusparki tuleb neli ettevõtet, nende seas Frankenburg ja üks Briti äri
Estem Tehnikakaubad OÜ on 1992. aastast tegelenud metsa- ja aiatehnika müügi, hoolduse ja remondiga. Edaspidi jätkatakse e-poega.
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
Investor Toomas tegi otsestuudios aktsiaostu, millest kirjutas juba reedel. Fotol investor Toomase meeskonda kuuluv Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, kes tegi Toomase nimel tehingu ka viimati investor Toomase konverentsil.
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus on võtnud oma töö üheks fookuseks detailplaneeringute korrastamise, mis tähendab ka pikalt venima jäänud planeeringute tühistamist.
Üle 20 aasta hiljem: Tallinna linnavõim sai paika ühe kvartali detailplaneeringu
Endoveri kinnisvaraportfellis on üle 70 projekti kokku 368 000 ruutmeetri elu- ja äripinnaga.
Endoveri pealikuks toodi Eesti Energia endine tippjuht
Johanna-Maria Lehtme võttis istungil sõna vaid korra, kui palus kriminaalasja lõpetamist.
Heategevusraha kadumise lugu jõudis kohtusse: Lehtme peab süüdistust alusetuks
Kulla hind on kerkinud mitme põhjuse koosmõjul, üks nendest on keskpankade otsus suurendada kullavarusid.
Kulla hind kerkis uue rekordini, 4000 dollari piir püsib käeulatuses
LHM mägimaja projekt.
  • ST
LHM ettevõtete grupp annab välja 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille aastane intressimäär on 8,5%.
Evercore ISI strateeg Julian Emanueli baasprognoosi kohaselt tõuseb S&P 500 indeks 7750 punktini enne 2026. aastat.
Wall Street kergitas enne tulemuste hooaega S&P 500 indeksi hinnasihte
Bitcoini kaevandaja Riot Platformsi aktsia kallines ligi 12%.
Bitcoini uus rekord paiskas krüptoaktsiad kõrgustesse
Lahkusin ümarlaualt kahe tundega – mõjuisikud on siin, et jääda ning seadus on neist vähemalt mitu sammu maas.
Ma ei lähe veel vangi, kuid sõnu pean jätkuvalt kaaluma
Nasdaqi liitindeks juhtis tõusu, kerkides 0,71% rekordilise 22 941,67 punktini.
AMD ralli vedas Nasdaqi ja S&P 500 indeksid rekorditeni
Üheks ettevõtteks, mida insaiderid kokku ostavad on Rootsi kiirmoe jaemüüja H&M.
Ülevaade: USA suurfirmade insaiderid ostsid enim spordifirmat, Euroopa omad kasiinotarkvara tootjat
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist

Podcastid

SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Hommikuprogramm
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
00:00
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kuum tool
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
00:00
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Hommikuprogramm
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Hommikuprogramm
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Läbilöök
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva

Enimloetud

1
Uudised
  • 06.10.25, 08:00
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
2
Suur lugu
  • 06.10.25, 06:00
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
3
Majandustulemused
  • 06.10.25, 11:08
Eesti üks suuremaid IT-firmasid maksab mitu miljonit dividendiks: oli raske, aga edukas aasta
4
Uudised
  • 05.10.25, 15:20
Nädala lood: Coop Pank nõuab JMV-lt kümneid autosid tagasi, raha varastanud tippjuht peab tagastama üle poole miljoni euro
5
Uudised
  • 06.10.25, 16:12
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
6
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot

Viimased uudised

Saated
  • 07.10.25, 16:00
Söödatootjad: sööda hind langeb, aga kvaliteediriskid kasvavad
  • PRO
Videod
  • 07.10.25, 15:53
VIDEO: Marko Oolo põhimõtted jõukuse säilitamiseks ja kasvatamiseks
Uudised
  • 07.10.25, 14:44
Transpordiamet venitab teetööde tähtaegu
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
Uudised
  • 07.10.25, 14:06
Pärnumaa kaitsetööstusparki tuleb neli ettevõtet, nende seas Frankenburg ja üks Briti äri
Uudised
  • 07.10.25, 14:02
Euroopa Liit üritab piirata Vene diplomaatide liikumist
Saated
  • 07.10.25, 14:00
Aasta digitegu: Eesti agentuur kasvatas rahvusvahelise kliendi käivet 20 korda
Arvamused
  • 07.10.25, 14:00
Peapiiskop emeeritus: suvepealinn peab suutma võtta turismist enamat
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025