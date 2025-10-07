Pettumust valmistav kasumimarginaal kukutas Oracle’i aktsiat

Oracle teenis augustis lõppenud kvartalis ligikaudu 900 miljonit dollarit tulu, millest moodustas brutokasum vaid umbes 125 miljonit dollarit.
Foto: Sven Hoppe/dpa/Scanpix
Väljaande Information andmetel teenis Oracle augustis lõppenud kvartalis ligikaudu 900 miljonit dollarit tulu Nvidia kiipidel töötavate serverite rendist. Sellest aga moodustas brutokasum vaid umbes 125 miljonit dollarit, vahendas Bloomberg.
