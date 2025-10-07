Tagasi ST 07.10.25, 11:23 LHM ettevõtete grupp annab välja 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille aastane intressimäär on 8,5%. Prestiižsete kinnisvaraprojektide arendaja, puitmööbli tootja ja tarnija LHM ettevõtete grupp emiteerib 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille vahendid eraldatakse laienemiseks Ameerika Ühendriikides ja Norras. Ettevõte juba alustas Ameerika turul oma esimese mägimaja projektiga, eesmärgiga korrata Skandinaavias saavutatud edu. Täna algas 3,5 miljoni euro väärtuses digitaalsete võlakirjade esimene jaotusetapp. See on esimene seda tüüpi emissioon Balti riikides.

LHM mägimaja projekt.

Euroopa ühisinvesteerimisplatvorm Letsinvest pakub alates tänasest uut investeerimisvõimalust: 3,5 miljoni euro väärtuses võlakirju 8,5% aastase intressiga, mida makstakse investoritele välja iga kvartal.

"Oleme viimastel aastatel kiirelt kasvanud, saavutades Skandinaavias juhtpositsiooni usaldusväärse premium-klassi kinnisvaraarendajana. Arendame suusakuurortide ja mööblitootjate projekte ning oleme pälvinud rahvusvahelise meedia tähelepanu. Siiani oleme projekte rahastanud Leedu, Norra ja USA pankade ning Letsinvesti ühisrahastuse abil ning nüüd pakume investoritele uut atraktiivset investeerimisvõimalust. Katame oma kohustused projektide müügist saadava tuluga,"ütleb LHM grupi juht Laurynas Mitkus.

Tema sõnul keskendub LHM ettevõtete grupp nii USAs kui ka Norras haruldasele turusegmendile: täielikult sisustatud, Euroopa disaini ja kõrge kvaliteediga mägimajadele. Ettevõtete grupp arendab praegu oma esimest projekti USAs Montanas asuvas Big Sky suusakuurordis, kuhu ehitatakse koos kohaliku partneriga 600 ruutmeetri suurune nelja magamistoaga maja. Esialgsete hinnangute kohaselt ulatub selle projekti müügihind 13 miljoni USA dollarini.

See võlakirjaemissioon on osa LHM grupi strateegilisest finantseerimisplaanist, mis pakub Euroopa era- ja institutsionaalsetele investoritele võimalust osaleda rahvusvahelistes, kõrge lisandväärtusega kinnisvaraarendusprojektides.

Plungėst alguse saanud LHM ettevõtete grupp on üle kahekümne aasta tootnud Skandinaavia eraklientidele puitmaju, treppe ja mööblit. 8 aastat tagasi laiendas grupp oma tegevust, hakates arendama suuremahulisi kinnisvaraprojekte, ostma krunte ning ehitama neile luksuslikke mägimajade ja korterite komplekse. Ehitades erakordse disainiga, võtmeni valmis luksuskodusid, on ettevõte edukalt vastanud mägikuurortide maineka kinnisvara kasvavale nõudlusele ja saavutanud rahvusvahelise edu. Odavaima Norras ehitatava mägimaja hind on umbes 1,3 miljonit eurot, samal ajal kui kalleim maksab ligikaudu 4,5 miljonit eurot.

See on esimene võlakirjaemissioon, mis jagatakse investoritele Euroopa ühisinvesteerimisplatvormi Letsinvesti ja selle tehnoloogiapartneri Axiology infrastruktuuri kaudu. Jaotuskorraldajad märgivad, et see tehnoloogia vähendab emissiooni jaotuskulusid enam kui 40%, pakkudes investoritele samal ajal läbipaistvamat hinnakujundust ja tõhusamat ostuprotsessi.