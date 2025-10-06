OpenAI leping pani AMD aktsia püstloodis tõusma

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kvantarvutite aktsiad on tõusnud kui rakett. Samas rõhutas ta, et tegemist on väga volatiilsete aktsiatega ning viimasel ajal on hästi läinud just nii-öelda labidamüüjatel.