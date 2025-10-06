OpenAI leping pani AMD aktsia püstloodis tõusma

USA kõik kolm peamist indeksit saavutasid neljapäeval uued rekordid. Tehnoloogiaralli liigub edasi tehisintellektiga seotud aktsiate tõttu. Samal ajal jälgisid investorid Washingtoni arenguid, kaaludes USA valitsuse töö pikaajalise peatumise võimalusi.
Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kvantarvutite aktsiad on tõusnud kui rakett. Samas rõhutas ta, et tegemist on väga volatiilsete aktsiatega ning viimasel ajal on hästi läinud just nii-öelda labidamüüjatel.
Nii nagu ma juba varem olen öelnud, siis igavleb mul rahakotis omajagu seisvat raha, millele tahaks väga varsti kasutust leida. Seega tundus igati hea idee pilk tagasi oma jälgimisnimekirja poole suunata.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.