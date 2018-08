Väike kauplemiskavalus

Kaupleja Alex 13. august 2018, 16:36

Minu lahtiste positsioonide arv on viimasel ajal tublisti kokku kuivanud. Praeguseks on jäänud alles vaid pikk positsioon Facebooki aktsias ja lühike positsioon euros USA dollari vastu.

Ilmselt on paljud märganud, et olen mõnest positsioonist väljunud kahes etapis ja teinekord ka sisenenud positsiooni niimoodi. See tehnika on psühholoogiliset vaatevinklist mõistlik ja mugav.

Kaupleja Alexi kontoseis Hetkesaldo (suletud tehingute summa kontol): 9594,23 eurot Kapital (avatud tehingute kasum/kahjum kontol): 9593,89 eurot Reaalajas ülevaate Alexi kauplemiskontost ja viimastest tehingutest leiab SIIT.

Pole saladus, et paljud kauplejad kaotavad raha mitte seetõttu, et poleks trendi õigesti ära aimanud, vaid seetõttu, et nende riskide majandamine on probleemne. Näiteks sisenetakse positsiooni valel ajal või hoitakse positsiooni üle. Ka minul, ehkki ma olen kauplemisega tegelenud vaid paar kuud, on mõlemat asja korduvalt juhtunud.

Tihti ei tea ka kaupleja, ükskõik kas ta on siis lühikese või pika perspektiiviga spekulant, õiget väljumiskohta ehk punkti, kus ta saab positsiooni sulgeda ja öelda: "Mul oli õigus ja ma teenisin selle positsiooniga nii-ja-naapalju" või et "Mul polnud õigus ja risk selle positsiooniga jätkata on liiga suur".

Seepärast olengi tihti jätnud endale positsiooni võtmisel või sellest väljumisel kaks võimalust eksida või pigem õnnestuda. See tähendab, et sulgen pool positsiooni varem, kas siis kasumi või kahjumiga, ja pool positsiooni hiljem, kasutades kaugemale asetatud stop-loss või kasumivõtu orderit. Mida see annab? Eelkõige rahu ja tasakaalu; nii väldin tundeäärmusi, eufooriat või masendust, mis tekiks vastavalt kui üksik otsus olesk õige või vale. Ja olgem ausad, enamasti on see vähem või rohkem vale, sest täpselt õige koha tabamist juhtub ikka imeharva.

Pool euro lühikest positsiooni on alles

Minu EUR/USD tehingu näitel: võtsin euros lühikese positsiooni dollari vastu 6. juulil tasemelt 1,1760 ja sulgesin 10. augustil tasemel 1,1468, ootamata ära kasumivõtu orderini jõudmist tasemel 1,1403. See oli esimene pool positsioonist.

Ma jõudsin järeldusele, et idee euro langemisest dollari vastu keskpankade poliitika tagajärjel realiseerus suurel määral, kuid trend võib veel jätkuda. Seetõttu jätsin lahti teise poole EUR/USD lühikesest positsioonist (mille avasin 3. augustil tasemelt 1,15936), mille kasumivõtu order on pandud tasemele 1,13041.

Selle tasemeni jõudmiseni on maad veel üsna vähe. Aga küsimus ei ole mitte teenitud kasumis, vaid selles, et trendi jätkumisel minu ennustatud suunas olen rõõmus, et mul on siiski veel pool positsiooni töötamas ja raha teenimas. Kui aga oleks trend minu vastu pööranud, oleksin õnnelik, et mul õnnestus pool kasumit n-ö kotti panna. Niisiis juhtugu, mis juhtub, mul on positiivne emotsioon õnnestumisest, mitte masendus lörtsitud võimaluste pärast. Selline psühholoogiline häälestatus on tähtis, sest see hoiab kauplejat tagasi valede emotsionaalsete kauplemisotsuste tegemisest.

Regeneroniga tabasin auku

Proovisin reedel lisada oma portfelli pikka positsiooni Regeneroni aktsias, mille suhtes olen üksjagu pullises meeleolus. Turupäeva alguses võtsingi positsiooni sisse tasemel 370,82 dollarit.

Kahjuks otsustasin panna stop-loss orderi vaid viie dollari kaugusele ja kahjuks järgnes minu sisenemisele kohe ka Regeneroni aktsia hinna-auk, kuhu mu positsioon n-ö sisse kukkus. Stop-loss rakendus ja ma olin napp pool tundi pärast sisenemist positsioonist väljas. Kahjum oli õnneks küll kõigest 25 eurot.

Takkajärgi tarkusena tegin kaks viga: esiteks sisenemine kohe turupäeva alguses, kus kõikumised suured ning teiseks liiga madal stop-loss tase. Peamiselt oligi süüdi just teine viga, sest hinna liikumist turupäeva jooksul on raske ära arvata - mõnikord on alguses suured kõikumised, mõnikord võtab aga aktsia kätte ja rühib esimesest kauplemisminutist alates pöördumatult ülesmäge.

Igal juhul jälgin täna Regeneroni aktsiat ja võib-olla proovin uuesti positsiooni sisse võtta, sest nagu öeldud, olen endiselt pulliselt meelestatud.