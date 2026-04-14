Praktikud: juhitöös on pinge paratamatu, aga seda saab taltsutada

Oled enda arvates teinud kõik endast oleneva. Eesmärgid on paigas, müügistrateegia paberil veatu ja Exceli tabelid ennustavad kasvu. Koosolekul noogutavad kõik entusiastlikult kaasa. Ometi midagi ei muutu ja oodatud tulemusi ei tule.
“Ennem koorin elu lõpuni porgandeid, kui lähen kinnisvaraärisse tagasi“
Tartu ettevõtjad Gundo ja Anary Roosve jätsid kaks aastat tagasi hüvasti oma seniste äridega ning avasid kodukohviku 220 inimesega Kõpu alevikus. “Ennem koorin elu lõpuni porgandeid, kui lähen kinnisvaraärisse tagasi,” ütleb Gundo Roosve.
Corvette ühendab Ameerika sportauto iseloomu, jõudluse ja igapäevase sõidumugavuse. Pane oma teadmised proovile ning avasta, mida see auto lisaks pilkupüüdvale välimusele pakub. Vasta seitsmele küsimusele!