Presidendiametist unistava Indrek Laulu klaverivabriku käive kukkus pooleks

Ökonomistid selgitavad: kuidas Eesti tollidest pihta saaks
Ökonomistid rahustavad, et president Donald Trumpi ähvardus väänata Euroopale kõrge tollimaks ei pruugi Eestit oluliselt mõjutada ja võib jääda vaid julmaks läbirääkimistaktikaks, kuid suurelt USAsse eksportiv Eesti ettevõtja ei saa sellele lootma jääda ja teeb juba uusi plaane.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.