Presidendiametist unistava Indrek Laulu klaverivabriku käive kukkus pooleks

Ökonomistid selgitavad: kuidas Eesti tollidest pihta saaks

Ökonomistid rahustavad, et president Donald Trumpi ähvardus väänata Euroopale kõrge tollimaks ei pruugi Eestit oluliselt mõjutada ja võib jääda vaid julmaks läbirääkimistaktikaks, kuid suurelt USAsse eksportiv Eesti ettevõtja ei saa sellele lootma jääda ja teeb juba uusi plaane.