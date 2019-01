Suurfirmade müük tähendab majandusele head

Kolmapäevases hommikuprogrammis käis külas Soraineni partner Toomas Prangli, et võtta kokku eelmise aasta tehinguturul toimunud ning vaadata ka seda, kas see aasta saab olema sama aktiivne kui eelmine. Foto: Eiko Kink

„Kui toimub palju tehinguid, siis see on pigem peegeldus majanduse tugevast seisust,“ kommenteeris kolmapäevases hommikuprogrammis advokaadibüroo Sorainen partner Toomas Prangli mullust tehinguturgu.

„Tihtipeale tehakse tehinguid siis, kui majandus läheb ülesmäge, ettevõtetel on kindlus oma äriplaanide täitmise osas ning on kindlus, et suudavad oma suured investeeringud tagasi teenida ja nad julgevad suuremaid riske võtta. Ettevõtete ülevõtmistehingud ongi suurte riskide võtmine.“

Mullu tehti Balti riikides pea rekordilises ulatuses ülevõtutehinguid, rohkem kui kahe miljardi euro eest. Sellest suurem osa Eestis. Saates kõnelesime ka sellest, kas tehinguturu aktiivsus alanud aastal jätkub ning millised sektorid selles silma paistavad.

Hommikuprogrammi teiseks külaliseks on lastevanemate liidu juhatuse esimees Aivar Haller, kellega räägime sotsiaalministeeriumis valmivast eelnõust, millega soovitakse muuta koolikorraldust. Haller selgitas, miks peaks koolipäev algama kõige varem kell üheksa ning kuidas saada lahti industriaalühiskonnast pärinevast koolikorraldusest.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel tegi kokkuvõtte Eesti eelmise aasta parimatest uurivatest lugudest, mille Bonnieri preemia žürii sel nädalal välja valis.

Stuudios olid saatejuht Aivar Hundimägi ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Stuudios olid saatejuht Aivar Hundimägi ja uudistetoimetaja Priit Pokk.