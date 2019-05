TransferWise'i kasum peab tegema metsiku hüppe

Ettevõtte omanikud Taavet Hinrikus (vasakul) ja Kristo Käärmann (paremal) ning TransferWise'i investor Richard Branson. Foto: TransferWise

TransferWise'i panustavad investorid loodavad, et ettevõtte kasum hüppab loetud aastate jooksul 8 miljonilt dollarilt 350 miljonile dollarile. Huvitav küsimus on see, kuidas kasumi kasv saavutatakse, rääkis saates „Äripäev eetris“ Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul.

Lisaks TransferWise'i uudisele rääkisid Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Kristjan Pruul ja Aivar Hundimägi Kanal 2 otsusest lõpetada telesaade „Radar“, järgmise aasta riigieelarve koostamisest ja riigifirmade erastamisplaanidest.

Samuti tuli jutuks Tallinki Helsingi börsile minek ja Enn Pandi kriitika konkurentide aadressil, Raul Kirjaneni suurost USAs ning europarlamendi valimised.