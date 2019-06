Londonis maailma tegijatega koos töötav Eesti IT-firma: oleme seal veidi tuntud

Pride in London on Suurbritannia pealinnas üks suuremaid sündmusi, mis on pühendatud LGBT-kogukonnale (lesbid, geid, biseksuaalsed ja transseksuaalsed). Ürituse elluviimisele aitab kaasa ka üks Eesti ettevõte. Foto: EPA

"Londonis on infomüra hästi palju ja eristumine on üsna keeruline," ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis Veiko Raime Eesti IT-firmast Mobi Lab, kes aitas koos tehnoloogiahiidudega luua Pride in Londoni ürituste kuu rakenduse.

Pride in London, mille koostööpartnerite seas on maailmakuulsad ettevõtted ja brändid nagu Tesco, Facebook, Barclays, L'Oreal, Playstation ja paljud teised, kaasab sel aastal ka Eesti IT-firma Mobi Labi. Mobi Lab on Tartus asutatud ligi 30 miljoni euro suuruse müügituluga Mobi Solutionsi tütarfirma.

Mobi Solutionsi üks suurematest omanikest ja Mobi Labi tegevjuht Veiko Raime ütles, et Londonisse Eestist juhuslikult ei satuta.

"London on üks meie esimesi ja põhilisi koduseid välisturge, mis tähendab, et meil on kohapeal olemas töötaja. Me oleme veidi tuntud seal ringkondades, me käime rääkimas ... aga eks ka London on suur turg ja seal peab olema teatavat õnne, et keegi peab teadma kedagi ja keegi sinu klientidest peab soovitama sind, et üldse vestlusele saada," rääkis Raime.

Miks on Eesti IT-firma otsustanud kaasa lüüa Pride in Londoni projektis ja millist kasu võib see neile tuua, saab kuulata pikemalt hommikuprogrammist.

Stuudios käis ka riikliku lennufirma Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel, kes põhjendas Gunnar Kobini valimist ettevõtte uueks juhiks. Samuti selgitas Tiivel, mis suunas on Nordica arenemas ja miks tahab ettevõte kaasata erainvestorit.

Saadet vedasid Allan Rajavee ja Ken Rohelaan.

