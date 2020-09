Äripäev eetris: valitsus raputas ehitajate haavadele soola

Eelmisel nädalal rääkis firma Ehitustrust juhatuse liige Kaido Somelar, et eratellimuste hulk on järsult ära kukkunud, mistõttu võib oodata, et kriis alles hakkab sektorit valusalt lööma. Sama nentis Rand & Tuulbergi juhatuse liige Raivo Rand, kelle sõnul võiks riik võtta ette rohkem tellimusi. Kui hästi läheb, siis madalpunkt saabub ehitussektori jaoks järgmisel aastal, lisas ta. Foto: Liis Treimann