10.12.24, 13:49 Korteriostjate trump libiseb käest: allahindlused harvenevad Korterite turul ületab pakkumine endiselt nõudlust ning ostjad saavad hindu dikteerida, aga iga kuuga muutuvad läbirääkimised keerulisemaks, rääkis Arco Vara kinnisvarabüroo analüütik Mihkel Eliste.

Korterite järelturul pakkumist jagub. Foto: Liis Treimann

See, et uute korterite aastalõpu sooduskampaaniad lõppevad jõuludega ära, ei tähenda seda, et arendajad ei ole nõus tegema samasugust allahindlust ka veebruaris, märtsis või isegi hiljem, ütles Eliste Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Turul on endiselt teatepulk ostjate käes ning allahindlusi tehakse ka järelturul tihti. Küll aga on läbirääkimised viimastel kuudel keerulisemad, sest tehingute arv on alates aasta algusest 8-9 protsenti kasvanud, mis tähendab, et pakkumist jääb aina vähemaks, selgitas kinnisvaraanalüütik.

Eliste rääkis veel, kuidas on kõikunud kinnisvarahinnad ja mida need teevad tuleval aastal. Juttu tuli ka sellest, kui palju võivad maksumuudatused kinnisvaraturgu kõigutada.

Vestles Janno Riispapp.