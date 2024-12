Tagasi 23.12.24, 10:56 Tippjuhid vaatavad tulevikku läbi uduloori Intervjuudest tippjuhtidega selgus, et elatakse tulevikuvaates justkui udu sees ja murekohti on palju, rääkis Äripäevade suurürituste juht Jana Palm, kes intervjueeris juhte.

Kuula hommikuprogrammi intervjuust pikemalt koondamistest, efektiivistamisest ja tehisaru kasutusest turunduses. Foto: Liis Treimann

Juhid tahavad positiivset näha, kuid nende sõnul on riigil puudu pikast plaanist, vahendas Palm. "Keegi ei taha, et riik neid toetaks, aga ettevõtjad tahaksid, et riigil oleks suur strateegia, et ka ettevõtjad saaksid selge sihi paika panna."