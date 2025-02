Tagasi 18.02.25, 16:00 Endine ajakirjanik jagab nõkse edukaks värbamisintervjuuks Mis see tööintervjuu siis ära ei ole – võtan oma tavapärase küsimuste nimekirja ja hakkan aga otsast minema! On see ikka nii lihtne? Äkki saaks korraldada värbamist nii, et vestlus tooks ka päriselt esile kandidaadi tugevused ja sobivuse?

Helen Roots ja Inge-Helene Pello. Foto: Andres Laanem

Ajakirjaniku töö võib olla võrdlemisi sarnane värbaja omaga, eriti kui asi puudutab intervjuusid. Saates "Töö ja palk" jagab Creitist Recruitment i värbaja ja karjäärispetsialist Inge-Helene Pello kogemusi, kuidas kasutada tööintervjuudes võtteid, mille ta omandas ajakirjandusõpingute käigus ja töötades ajakirjanikuna paljude väljaannete, sealhulgas BBC juures.

Mida üks intervjuu endast üldse kujutab ja miks on nii oluline, et küsiksime õigeid küsimusi? Kuidas toimida, kui kandidaat on ebakindel või kidakeelne? Aga mida teha siis, kui ta satub jutuhoogu? Kas intervjueerijale kehtib põhimõte, et rääkimine on hõbe, ent vaikimine kuld? Mis on see üks tähtis küsimus, mida kindlasti ei tohi unustada?

Saates selgitame välja, kuidas ennast intervjuu jaoks ette valmistada ning kuidas hoolitseda selle eest, et ka kandidaadist vestluspartner end mugavalt tunneks. Saame selgeks mõningad strateegiad ja tehnikad, mida kasutada, ja küsimused, mida küsida. Samuti uurime, kuidas iganenud struktuuriga töövestlusi põnevamaks muuta ja lisada neisse üllatusmoment ning mida arvata Chat GPT-ajastul näiteks motivatsioonikirjadest.

Üht-teist kõrva taha panekuks leiab saatest ka see, kes istub intervjuu ajal kandidaadi toolil.

Vestlust juhib Personaliuudiste juht Helen Roots, külaline liitub üle helisilla otse Walesist, Cardiffist.