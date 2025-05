Tagasi 29.05.25, 10:02 Toompark: üürihindade tõus lubab investoritele leevendust tuua Tallinnas on üürikorterite pakkumine hooga vähenenud ja jõudnud 2022. aasta suve tasemele. Hinnatõus võib seega üüriinvestoritele leevendust tuua, rääkis kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Kinnisvarainvestor Tõnu Toompark usub, et peagi võib hinnatõus investorite elu taas kergemaks teha.

Foto: Liis Treimann

“10% üürihindade kasvu või isegi 15% võiks olla tervislik. Ühest küljest tõepoolest läheb üürnikule kodu üürimine kallimaks ja see võib-olla ei ole hea, aga teisalt meil peab olema ikkagi motivatsioon, et erasektor oleks valmis üüripindasid pakkuma,” rääkis Toompark ja lisas, et praegu on motivatsioon üürikorterite turule toomiseks väga maha tõmmatud.

Intervjuus selgitas Toompark pikemalt, miks on Tallinnas üürikorterite pakkumine vähenenud, kuidas on turg varem sarnasele olukorrale reageerinud ja kuidas läheb investoritel praegu. Samuti avaldas ta, mida prognoosib tänavu korterite hindadele.

Küsis Aivar Hundimägi.

