Tagasi 27.08.25, 13:07 Saku õlletehas hoiab kulusid kokku hooajatöötajatega Tänavune suvi ei ole Saku õlleäri jaoks olnud nii päikseline kui loodeti, rääkis firma juht Jaan Härms Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Saku õlletehase juht Jaan Härms.

Foto: Liis Treimann

Härms rääkis, et nad on koondamiste asemel õlletehases kulusid optimeerinud hooajatöölistega. Ta selgitas, et nad on meelega võtnud hooajatöölised tööle hiljem või saatnud varem koju, et kulusid kokku hoida. „See on olnud teadlik kokkuhoid, aga tavatöötajaid see ei puuduta.“

Tänavu on äri pärssinud nii jahe suvi, kehv ostujõud kui ka alkoholiaktsiis, rääkis Härms. Sestap on nad mõningaid uusi värbamisi lükanud järgmisse aastasse.

Olemasolevate töötajate puhul tunneb ta, et palgasurve on tugev. “Töötajate ootus on õigustatud, et palgatõus kataks elukalliduse, kuid see ei ole alati võimalik,” rääkis ta. Sel aastal on Saku Õlletehase s palku tõstetud keskmiselt umbes 5%. Järgmiseks aastaks täpset numbrit ta veel öelda ei saanud, sest eelarveprotsess on pooleli. Küll aga kinnitas ta, et mingisugune palgatõus kindlasti tuleb, sest inflatsioon on kiire ja ettevõte plaanib oma äri kasvatada.

