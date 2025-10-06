Tagasi 06.10.25, 16:34 Mööblitootja: linnadel-valdadel puudub tihti tulevikuvaade Kohaliku omavalitsuse tähtsaim tööriist on planeerimine, samuti tuleb tegeleda püsikuludega, et säiliks võime investeerida, kirjutab OÜ Kalla Mööbel tegevdirektor Robert Pajussaar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Robert Pajussaar.

Foto: Raul Mee

Kohaliku omavalitsuse eesmärkides ei ole majanduse edendamine otseselt ära kirjeldatud. Sellest räägitakse palju, kuid tegelikult ei ole see mõõdetav ja tulemused on ebaselged.