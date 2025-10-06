Mööblitootja: linnadel-valdadel puudub tihti tulevikuvaade
Kohaliku omavalitsuse tähtsaim tööriist on planeerimine, samuti tuleb tegeleda püsikuludega, et säiliks võime investeerida, kirjutab OÜ Kalla Mööbel tegevdirektor Robert Pajussaar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kui muuta Männiku karjäärid sportimise ja vaba aja veetmise keskuseks, siis võiks sellest saada kogu Harjumaa tõmbekoht, kirjutab Saku vallas elav LHV investeerimisteenuste juht Sander Pikkel vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Leidub mitu teemat, millest kohalikel valimistel võiks rohkem rääkida, selmet riigi tasandi probleeme esile tõsta, kirjutab LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eestis oleks aeg avada tõsine debatt selle üle, kuidas jaotuvad nii otsustusõigus kui maksudena kogutavad vahendid riigi ja omavalitsuste vahel, kirjutab riigikogu liige Rain Epler (EKRE) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.