Balti börside tõusu juhtis Leedu energia, Wall Streeti süstis optimismi AMD leping OpenAIga

Pensionireformi toel läks 2021. aasta kirja börsiajaloo ühe parima aastana ning Tallinna börsi ligi 50% tõus tõstis meid maailma börsiindeksite tippu. Uuest aastast käivitub sarnane reform Leedus ja minu pilk on juba ahnelt sealse turu poole pööratud, et leedukate miljarditest oma osa saada.
Globaalsete kiibitootjate turuväärtus tõusis hüppeliselt 200 miljardi dollari võrra, kuna investorid kiirustasid tehisintellekti hulluse tõttu sektorisse investeerima. See viib tehnoloogiaaktsiate hinnad kõigi aegade kõrgeimatele tasemetele.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.