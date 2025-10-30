Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,18%291
  • OMX Riga−0,01%912,1
  • OMX Tallinn−0,19%1 886,05
  • OMX Vilnius0,01%1 260,99
  • S&P 500−0,73%6 840,32
  • DOW 30−0,07%47 600,36
  • Nasdaq −1,26%23 655,9
  • FTSE 100−0,43%9 714,25
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,67
  • OMX Baltic−0,18%291
  • OMX Riga−0,01%912,1
  • OMX Tallinn−0,19%1 886,05
  • OMX Vilnius0,01%1 260,99
  • S&P 500−0,73%6 840,32
  • DOW 30−0,07%47 600,36
  • Nasdaq −1,26%23 655,9
  • FTSE 100−0,43%9 714,25
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,67
  • 30.10.25, 15:32

“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa

Suvekodu müügiks video meisterdanud ning selle ootamatu populaarse läbi maja müügini jõudnud pulmaisa ja reisihuvilise Andres Karu sõnul võib sotsiaalmeedias ootamatult suure tähelepanu saada just üdini aus karakter.
Kinnisvara tuleb hinnata ausalt, tekitada emotsiooni ja anda kohalolu-tunnet. Seda kõike oskavad hästi lapsed.
  • Kinnisvara tuleb hinnata ausalt, tekitada emotsiooni ja anda kohalolu-tunnet. Seda kõike oskavad hästi lapsed.
  • Foto: Nicole Louise Powell / SWNS
Karu toob saate “Ruutmeetrite taga” kommentaaris välja, et edu võib tuua ka naljaka fiktiivse karakteri loomine, mis aitab lugu rääkida. Kindlasti ei ole Karu sõnul aga huvitavad sellised müügi- ja turundusmaterjalid, mille sisu on ette aimatav.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 29.10.25, 10:03
Eesti kvaliteet Rootsis: INHUS on Munksjönis ehitanud juba ligikaudu 900 korterit
Design-build‘i hoonete tootja INHUS jätkab oma pikaajalist tegevust Rootsis. Ettevõte on just lõpetanud järjekordse elamuehituse projekti Jönköpingi linnas Munksjöni linnaosas, kus ehitati 197 korterit.

Hetkel kuum

Kerstin Pilt on töötanud finantsõiguse valdkonnas pea 20 aastat.
Uudised
  • 29.10.25, 09:49
Finantsinspektsioon sai uue juhi Swedbankist
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Batsi sõnul on määruse süsteemis veel palju segadust.
Uudised
  • 29.10.25, 06:00
Bürokraatialaviini kartnud ettevõtjate kohustus mängiti ümber. “Panime sinna tohutu raha alla ja nüüd teeme ikka teistmoodi”
Olerexi tegevjuht ja Eesti Leivatööstuse osanik Piret Miller.
Uudised
  • 28.10.25, 16:46
Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse
Uudised
  • 29.10.25, 08:50
Madiberk, Veeberid ja Virkebau annavad Eesti energiaidule üle poole miljoni euro
10. oktoobril tehtud haarang viis viie inimese vahistamiseni. Operatsiooni käigus vahistati veel kaks inimest, võeti maha viis serverit ja arestiti 1200 SIM boxi seadet koos 40 000 aktiivse SIM-kaardiga. Austria, Eesti ja Läti uurijad koos Europoli ja Eurojusti kolleegidega seostavad kuritegelikku võrgustikku 1700 küberpettuse juhtumiga Austrias ja 1500 juhtumi Lätis, kannatanuid on ka Eestis.
Uudised
  • 29.10.25, 17:26
Kümned tuhanded SIM-kaardid ja 50 miljonit libakontot: Eesti politsei info viis telefonikelmide võrgustiku tabamiseni
Eesti Panga uueks presidendiks saab Ülo Kaasik, kes on senine keskpanga asepresident.
Uudised
  • 28.10.25, 18:37
Selgus Eesti Panga järgmine president
Innovatsioonid taksonduses – kuidas sõidab tulevikutakso?
  • ST
Sisuturundus
  • 29.10.25, 11:00
Innovatsioonid taksonduses – kuidas sõidab tulevikutakso?
Septembri keskel ütles konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee, et konkurentsiamet lõpetas Eestis suurärimees Margus Linnamäe Coca-Cola Plaza kinotehingu uurimise, sest ei suutnud rikkumist leida.
Margus Linnamäe kontsern rikkus Leedus kinotehinguga seadust ja sai 7,5 miljonit trahvi
Täiendatud: MM Grupp vaidlustab trahvi
Töötukassa juht Gert Tiivas asub suurelt koondama.
Töötukassa juht koondab 20 protsenti töötajatest
“Sul ei tohi olla omas majas favoriite. Kõik peavad olema võrdsed,” kõlab Siim Kallase üks soovitus tippjuhile.
Siim Kallas: minu 16 näpunäidet tippjuhile
Septembri keskel ütles konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee, et konkurentsiamet lõpetas Eestis suurärimees Margus Linnamäe Coca-Cola Plaza kinotehingu uurimise, sest ei suutnud rikkumist leida.
Margus Linnamäe kontsern rikkus Leedus kinotehinguga seadust ja sai 7,5 miljonit trahvi
Täiendatud: MM Grupp vaidlustab trahvi
2015. aastani tegutses Lukoil ka Eestis, oma 37 tanklat müüs ta Olerexile.
Eestiski tegutsev naftakaupleja tahab osta Lukoili vara
Sinust targemadki saavad petta
Sinust targemadki saavad petta
Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja.
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Trump ütles ajakirjanikele Air Force One’i pardal Lõuna-Koreast lahkudes, et kohtumine Xi’ga oli “suurepärane” ja et “tehti palju otsuseid”
“12 punkti kümnest.” USA kärbib Hiina tolle ja Hiina peatab muldmetallide piirangud
Euroala majandus üllatas positiivselt.
Euroopa majandus kasvas kvartaliga oodatust veidi kiiremini
Innovatsioonid taksonduses – kuidas sõidab tulevikutakso?
  • ST
Innovatsioonid taksonduses – kuidas sõidab tulevikutakso?
Novo Nordisk tegi 9 miljardi suuruse pakkumise ravimifirma ostmiseks
Novo Nordisk tegi 9 miljardi suuruse pakkumise ravimifirma ostmiseks
Euroala majandus üllatas positiivselt.
Euroopa majandus kasvas kvartaliga oodatust veidi kiiremini
Liveni kolmanda kvartali müük jäi varasemast aastast väiksemaks, kuid ettevõte teatas, et sõlmis rohkem võlaõiguslepinguid, mis realiseeruvad järgnevates kvartalites.
Liveni müük kolmandas kvartalis kahanes
Fond on selle aasta üheksa kuuga teeninud potentsiaalset brutodividendi 66,66 senti aktsia kohta, mis on 12,6% rohkem kui aasta varem.
EfTEN prognoosib rekordilist dividendi kevadeks
Microsofti aktsia langes järelturul enam kui 2%.
Alphabeti, Meta ja Microsofti tulemused: suurem müügitulu, kõrgemad kulud
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"

Podcastid

Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
Hommikuprogramm
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
00:00
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
Äripäeva TOP
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
00:00
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Investor Toomase tund
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Kuum tool
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
  • PRO
Lavajutud
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
11.11.25 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
11.11.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
12.11.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
2
Uudised
  • 29.10.25, 09:49
Finantsinspektsioon sai uue juhi Swedbankist
3
Uudised
  • 28.10.25, 16:46
Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse
4
Uudised
  • 29.10.25, 06:00
Bürokraatialaviini kartnud ettevõtjate kohustus mängiti ümber. “Panime sinna tohutu raha alla ja nüüd teeme ikka teistmoodi”
5
Börsiuudised
  • 27.10.25, 22:02
Tesla esimees: Musk võib lahkuda, kui triljonipreemia tagasi lükatakse
6
Uudised
  • 29.10.25, 17:26
Kümned tuhanded SIM-kaardid ja 50 miljonit libakontot: Eesti politsei info viis telefonikelmide võrgustiku tabamiseni

Viimased uudised

Uudised
  • 30.10.25, 15:48
Töötukassa juht suurest koondamislainest: alustame juhtidest
Börsiuudised
  • 30.10.25, 15:35
Novo Nordisk tegi 9 miljardi suuruse pakkumise ravimifirma ostmiseks
Saated
  • 30.10.25, 15:32
“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa
Uudised
  • 30.10.25, 15:28
Euroopa majandus kasvas kvartaliga oodatust veidi kiiremini
Uudised
  • 30.10.25, 14:21
Eestiski tegutsev naftakaupleja tahab osta Lukoili vara
Uudised
  • 30.10.25, 13:22
Selgusid aasta töösturi konkursi finalistid
Uudised
  • 30.10.25, 13:07
Eveconi ja prantslaste akupargid saavad Põhjamaade Investeerimispangalt 27,7 miljonit
Raha tuli ka teistelt Euroopa pankadelt
Uudised
  • 30.10.25, 13:07
Margus Linnamäe kontsern rikkus Leedus kinotehinguga seadust ja sai 7,5 miljonit trahvi
Täiendatud: MM Grupp vaidlustab trahvi
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025