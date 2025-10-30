“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa
Suvekodu müügiks video meisterdanud ning selle ootamatu populaarse läbi maja müügini jõudnud pulmaisa ja reisihuvilise Andres Karu sõnul võib sotsiaalmeedias ootamatult suure tähelepanu saada just üdini aus karakter.
Kinnisvara tuleb hinnata ausalt, tekitada emotsiooni ja anda kohalolu-tunnet. Seda kõike oskavad hästi lapsed.
Foto: Nicole Louise Powell / SWNS
Karu toob saate “Ruutmeetrite taga” kommentaaris välja, et edu võib tuua ka naljaka fiktiivse karakteri loomine, mis aitab lugu rääkida. Kindlasti ei ole Karu sõnul aga huvitavad sellised müügi- ja turundusmaterjalid, mille sisu on ette aimatav.
