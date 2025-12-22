Erkki Raasukese ülevaade kriisidest. "Üle 20protsendine kasv tehku ettevaatlikuks"

Kogenud pangandustegelane ja tippjuht Erkki Raasuke esitas karmi hoiatuse Eesti kinnisvaraarendajate suure tootlusega võlakirjade kohta. Tema sõnul on vältimatu, et keegi investoritest saab valusalt kõrvetada.
Investorid Taavi Ilves ja Jake Farra kummutasid investeerimisfestivalil finantsvabadusega seotud müüte ja avaldasid, milline on realistlik teekond finantsilise heaolu juurde nõnda, et investor oskaks seda saavutust ka nautida.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.