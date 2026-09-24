Tagasi GALERII | Äriplaani päev piltides. “Kerge on igav, raske on huvitav“ Tänavusel Äriplaani konverentsil räägiti Eesti majanduse hetkeseisust, aga ka sellest sellest, mida toob 2027. aasta.

Milliste plaanidega lähevad Eesti ettevõtted uude aastasse ja milliseks kujuneb keskkond, kus neid plaane ellu viia? Päeva jooksul jagasid eri valdkondade ettevõtjad oma järgmise aasta plaane ja ootusi ning vaadati otsa nii Eesti majanduse võimalustele kui ka kitsaskohtadele.

Päevast jäi kõlama ettevaatlik optimism. Kuigi ebakindlust jagub ning muutuv keskkond sunnib plaane üha sagedamini ümber tegema, nähakse 2027. aastas ka võimalusi kasvuks.

Peaminister Kristen Michal tõi välja, et majandus kasvab ja inimeste kindlustunne on paranemas. Ettevõtjate lugudest jäi kõlama mõte, et kasvu ei saa jääda lihtsalt ootama, vaid võimalusi tuleb ise otsida ja luua. Invego juht Kristjan-Thor Vähi võttis selle tabavalt kokku: “Kerge on igav, raske on huvitav.“